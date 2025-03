La Fiorentina chiama i tifosi, la risposta è debole: 12mila biglietti venduti. Da Atene in 1200

Tanti giocatori della Fiorentina hanno chiamato a raccolta i tifosi in vista della partita di giovedì contro il Panathinaikos in vista gli ottavi di finale di Conference League. Il primo era stato David De Gea già dopo la sconfitta di Atene, poi sono arrivati gli appelli di Palladino, del ds Pradè e dei vari giocatori tra cui Comuzzo che sui social ha pubblicato un video messaggio sottolineando l'importanza dell'appuntamento.

Insomma lo sguardo del gruppo squadra e della società verso il ritorno è bello chiaro, in attesa della risposa del pubblico. A ieri pomeriggio però i numeri della prevendita dei biglietti erano lontani dal sold out che invece ci sarà domenica contro la Juventus: per la Conference sono stati infatti venduti dodicimila tagliandi, di fatto meno della metà dei ventiquattro mila posti disponibili in un Franchi con i lavori. La speranza è che le ultime ore siano quelle decisive per convincere i tifosi a essere presenti in una serata spartiacque per la stagione. Sarà piuttosto folta sarà la presenza del tifo greco: da Atene arriveranno mille e duecento tifosi del Panathinaikos a caccia dell’impresa.