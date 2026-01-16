La Fiorentina cerca un difensore. Tuttosport: "Monitorato anche Vitik"
FirenzeViola.it
La Fiorentina è in cerca di un difensore a gennaio e secondo Tuttosport tra i profili monitorati ci sarebbe anche Martin Vitik del Bologna. Il calciatore è arrivato solo la scorsa estate in Italia ma il quotidiano scrive che i viola lo seguono già per questa sessione di mercato al pari di Diego Coppola del Brighton. Per la mediana spuntano di nuovo Kristian Thorstvedt (anche se il Sassuolo fa muro) e il genoano Morten Thorsby.
