L'OPINIONE, Mercato da non toppare: ecco cosa serve

Il giornalista Stefano Cappellini, in un editoriale pubblicato tra le pagine de La Repubblica (Firenze), parla così del mercato di gennaio che attenderà la Fiorentina: "Quest’anno non si può sbagliare il mercato di gennaio, non dopo aver già toppato l’ultimo, con tanto di scuse della società a fine stagione per aver bucato la finestra e sciupato quanto di buono fatto nell’andata dello scorso campionato. Niente illusioni, difficile che il club si sveni, ma nemmeno rassegnazione.

Qualcosa bisogna fare, certi treni passano raramente. Il centrocampo è la priorità, come detto, ma non rinuncerei all’idea di un vice Kean, perché ogni volta che Kouamé scende in campo da centravanti, da qualche parte nel mondo una maglia con il numero 9 sulla schiena entra in autocombustione".