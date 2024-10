KOUAME, Parole da vero leader che sanno di rinnovo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Christian Kouame ha fatto parlare di sé nel post partita di Empoli. Per l'occasione, l'ivoriano è stato scelto come capitano: "Appena me l'hanno comunicato non ci volevo credere. Mi sono emozionato". Con tutti i movimenti di mercato, Kouame è diventato uno dei senatori della Fiorentina e le sue parole in conferenza stampa post Empoli miravano proprio a responsabilizzare "i più vecchi" e un invito a fare di più ai nuovi arrivati.

Parole da leader che sanno di rinnovo. Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, per l'ex Genoa quest'estate è scattato il prolungamento automatico fino al 2025. Ma l'ivoriano è pronto a trovare un'intesa con il club viola fino al 2027.