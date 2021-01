KOUAMÈ, Il Torino continua a corteggiare il giocatore

Il Torino è determinato ad arrivare a Christian Kouamè. I granata, che ieri hanno esonerato Marco Giampaolo e aspettano solo di ufficializzare Davide Nicola, continuano a corteggiare l'ivoriano. La risposta della Fiorentina - si legge su La Nazione - è sempre la stessa: 20 milioni senza sconti. prima di decidere, Cairo aspetterà anche il parere del nuovo tecnico, poiché vorrebbe inserire Izzo come contropartita. Tuttavia l'opzione non piace ai viola, non per il profilo del giocatore, ma perché la Fiorentina vorrebbe solo soldi.