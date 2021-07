KOUAME, Toro e Anderlecht fanno sul serio. Prestito?

La Nazione dedica spazio al futuro di Christian Kouame. L'attaccante - si legge - è nel mirino di Torino e Anderlecht su tutte, coi due club che starebbero facendo sul serio per aggiudicarselo. Il giocatore vuol cambiare aria, preferirebbe l'estero e da questo punto di vista il prestito magari oneroso rappresenterebbe la miglior soluzione per tutti (la Fiorentina si riserverebbe così la possibilità di riportarlo in viola).