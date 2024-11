KEAN, Sette reti in quattro gare. Non lo ferma più nessuno

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sette reti nelle ultime quattro partite di campionato. Numeri da capogiro, ancor di più se si pensa che sette centri in Serie A finora non li aveva mai messi a segno in un campionato intero (si era fermato a 6 con la Juventus nelle stagioni 2018-19 e 2022-23). Sono i dati che certificano il momento d'oro di Moise Kean, che si è caricato la Fiorentina sulle spalle a suon di gol. Al centro dell'ecosistema costruito da Palladino, è quasi sempre la prima soluzione quando la Fiorentina recupera palla. Ma non solo: ripiegamenti profondi all'indietro per sporcare il primo possesso avversario, tanto lavoro spalle alla porta, qualche imprecisione in rifinitura e in generale un moto perpetuo a mordere la profondità che ha stressato sin dai primi minuti la linea a tre di Fabregas - scrive il Corriere dello Sport-Stadio -.

Sono nove reti in campionato, meglio di lui solo Retegui (12). Record personale polverizzato per un attaccante che adesso punta alle 17 marcature stagionali messe a referto nell'annata 2020/21 col Psg, nel suo miglior periodo in carriera in termini realizzativi. Da quando è arrivato a Firenze, contando anche la Conference, Kean è già a quota 12. Quando siamo ancora a fine novembre, l'impressione è che sia solo questione di tempo per aggiornare questo nuovo record di un giocatore che, dopo l'ennesimo pomeriggio da superstar, si candida come miglior attore protagonista di questa Serie A.