KEAN, La lombalgia lo frena, ma per Lecce sarà pronto

La Nazione fa il punto sui tre calciatori che non hanno potuto rispondere alla convocazione delle rispettive Nazionali e che ieri si sono allenati a parte: Moise Kean, Michael Kayode e Marin Pongracic. Se Kayode sta smaltendo un attacco influenzale e Pongracic è fermo dallo scorso 21 settembre a causa di un risentimento muscolare alla coscia sinistra, gli occhi di tutti sono puntati verso Kean. Il centravanti viola non ha potuto prendere parte agli impegni dell'Italia contro Belgio e Israele a causa di una lombaligia, ma 10 giorni dovrebbero essere comunque sufficienti per un permettergli un recupero in vista del Lecce.