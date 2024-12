KEAN, Insegue Thuram e Retegui. Rendimento inaspettato

FirenzeViola.it

È un Moise Kean spettacolare quello che si sta godendo la Fiorentina. Il classe 2000 si è rimesso in gioco come meglio non poteva con la maglia viola, e a rimarcare i suoi numeri ci ha pensato il Corriere dello Sport-Stadio: quello contro la Juventus è stato il suo undicesimo gol in campionato, appena uno in meno della coppia Thuram-Retegui che comanda la classifica marcatori in Serie A, il quindicesimo in maglia viola dall’inizio della stagione aggiungendo i tre in Conference League (in cinque presenze totali e 261 minuti disputati) e quello in Coppa Italia nell’unica gara da novanta minuti degli ottavi contro l’Empoli. Numeri che si definiscono importanti, per usare un aggettivo che si mette dovunque come una volta si metteva il sorbetto al limone a metà pasto per ripulirsi la bocca, ma qui più che ripulire c’è soprattutto da lucidare ben bene le prestazioni di Kean per metterne il risalto il rendimento eccellente. Forse inatteso, sicuramente meritato.

E ora la Fiorentina si affida definitivamente a lui per dare peso e spessore alle proprie ambizioni, in attesa che Palladino identifichi un obiettivo finale come “promesso” di fare alla fine del girone d’andata (più o meno) che per la Fiorentina sarà di diciotto e non di diciannove partite dovendo recuperare quella con l’Inter. Praticamente, chi ipotizzava e immaginava, alzando o abbassando il tiro a seconda dei casi, non aveva fatto i conti con il fattore K.