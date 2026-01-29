Kean e Piccoli a rischio forfait. CorFio: "Serviva più prudenza"
Il Corriere Fiorentino stamani si sofferma sulla gestione di Kean, Dzeko e Piccoli, i tre (oggi due) centravanti della Fiorentina. Il quotidiano scrive che da una parte ci si è messa di mezzo una bella dose di sfortuna e che dall’altra si poteva avere un minimo di prudenza in più.
Contro il Como, considerando i problemi di Kean e visto che si era comunque scelta la strada del turnover, si poteva evitare di mandare in campo l’unica prima punta in salute rimasta. Ora, in vista della gara contro il Napoli, c’è il rischio di non avere a disposizione nemmeno una punta. Un paradosso, se si pensa ai mille discorsi fatti in estate: la necessità evidente di andare a prendere un vice Kean, l’arrivo di Dzeko e poi, tra lo stupore generale, la scelta di fare il maggior investimento del mercato su un altro 9 come Piccoli.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati