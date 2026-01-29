Buone notizie per Piccoli, RepFi: "Non c'è lesione al muscolo"
FirenzeViola.it
La Repubblica (ediz. Firenze) si occupa delle condizioni di Roberto Piccoli e scrive che la buona notizia è stata l’assenza di esami strumentali effettuati, motivo che infonde fiducia dopo il risentimento all’adduttore della coscia destra rimediato contro il Como. Evidentemente lo staff sanitario ha valutato che non c’è lesione al muscolo, ma questo non porta automaticamente alla soluzione del problema in due giorni. Le speranze di vederlo a Napoli sono reali, ma passano dal reinserimento in gruppo del centravanti tra oggi e domani.
Pubblicità
Rassegna stampa
Le più lette
Copertina
FirenzeViolaIl mercato annulla gli acquisti estivi. Ma ora servono veri colpi da salvezza per la svolta
Luca CalamaiSiamo fuori dalla Coppa Italia con i soliti problemi. Servono un leader difensivo e il vero Kean. Il nuovo Presidente deve avere un filo diretto con Paratici. Disasi interessante per la difesa
Angelo GiorgettiLe promesse di Catherine e Joseph, ecco che mosse ci aspettiamo in società. Squadra: Vanoli ha una coperta corta in difesa e c'è l'equivoco Ranieri. Kean e i dubbi sulla gestione dell'infortunio. Il Como in Coppa Italia è un doppio rischio
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com