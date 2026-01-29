Buone notizie per Piccoli, RepFi: "Non c'è lesione al muscolo"

Buone notizie per Piccoli, RepFi: "Non c'è lesione al muscolo"FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:12Rassegna stampa
di Redazione FV

La Repubblica (ediz. Firenze) si occupa delle condizioni di Roberto Piccoli e scrive che la buona notizia è stata l’assenza di esami strumentali effettuati, motivo che infonde fiducia dopo il risentimento all’adduttore della coscia destra rimediato contro il Como. Evidentemente lo staff sanitario ha valutato che non c’è lesione al muscolo, ma questo non porta automaticamente alla soluzione del problema in due giorni. Le speranze di vederlo a Napoli sono reali, ma passano dal reinserimento in gruppo del centravanti tra oggi e domani.