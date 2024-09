KEAN, Da crisalide a farfalla: i numeri lo confermano

FirenzeViola.it

Anche l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport dedica questa mattina un focus legato allo straordinario momento che sta vivendo Moise Kean, in gol di recente anche con la Nazionale: è bastato spostarsi da Torino a Firenze, staccarsi dal mondo Juventus dopo più di 14 anni, per far schiudere la crisalide.

Kean è rimasto un giocatore con caratteristiche del tutto peculiari (centravanti di movimento ma possente, ancora da levigare tecnicamente nonostante l'età, capace però di mettere in imbarazzo gli avversari per arroganza fisica), è stato però messo al centro del progetto Fiorentina. Si partiva dal nulla e allora è forse associando quanto prodotto finora rispetto alla sua stagione d'oro, al Psg, nel 2020/21, l'esperienza più prolifica per lui, con 17 reti, che possiamo apprezzare meglio la sua crescita - o rinascita -. Le cifre del primo Kean a Firenze ricalcano, in percentuale di tiri in porta su tiri totali (oltre il 75%), duelli aerei vinti (sopra il 50%), expected Goals per tiri (sopra lo 0,90!) e non solo, quelli di Parigi.