KAYODE, Il Brentford ora lo vuole in prestito con diritto

Il Corriere dello Sport - Stadio fa il punto sul mercato in uscita della Fiorentina. Ieri hanno dato forfait due calciatori notoriamente sul piede di partenza come Michael Kayode e Jonathan Ikoné. Il primo con ogni probabilità andrà in Premier League: lo vuole il Brentford che spinge per il prestito con diritto a 17 milioni di euro. La Fiorentina riflette ed è in contatto costante coi biancorossi. Ikoné invece ha rifiutato i Chicago Fire ed è ambito dal Paris FC, che lo tenta con un progetto in ascesa e una proposta economica interessante.