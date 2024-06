KAYODE, Gli occhi delle big e il dualismo con Dodo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Questa mattina in edicola il quotidiano La Nazione analizza la situazione relativa al mercato in uscita della Fiorentina. Per riuscire ad acquistare un centravanti di spessore e rivoluzionare il centrocampo i viola dovranno sacrificare un pezzo pregiato. Se Nico Gonzalez è, per detta dello stesso Pradè, incedibile al 99%, quali potrebbero essere allora i calciatori su cui puntare per finanziare la campagna acquisti? Il nome principale è quello di Michael Kayode. Giovane, proveniente dalla primavera e dal potenziale immenso, nessuno oggi si priverebbe di lui. Ma le big del calcio italiano ed europeo ci hanno già messo gli occhi addosso e presto si apriranno degli scenari di mercato.

La Fiorentina al momento, visto anche il contratto che lo lega a Firenze fino al 2028, lo valuta 25-30 milioni. Vedremo, anche perché Kayode non è il solo giocatore importante a disposizione di Palladino sulla corsia di destra. Oltre al piemontese c'è anche Dodo. Toccherà al nuovo tecnico viola gestire l'alternanza tra i due senza ridurre il prezzo del cartellino del talento classe 2005.