JOVIC, Sospiro di sollievo. Ora chance per Cabral

L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione riguardo l'attacco viola e su chi potrebbe prendere il posto dell'infortunato Jovic, il quale ha accusato dolore all'anca e di conseguenza rimane in forte dubbio, come appreso dalla redazione di FirenzeViola.it, in vista della partita contro l'Inter. Un sospiro di sollievo quello tirato dai tifosi viola che di conseguenza potrebbero vedersi a guidare l'attacco gigliato Arthur Cabral, entrato bene contro il Lecce. Una ghiotta chance per il brasiliano (solamente 17' i minuti giocati fin qui tolta l'ultima partita) chiamato alla grande e convincente risposta. Un'ottima prova potrebbe permettere all'ex Basilea di stravolgere totalmente il destino dell'attacco viola.