JOVIC, Pressing viola: rebus ingaggio e riscatto

L'edizione odierna de La Nazione fa un punto sulla situazione di Luka Jovic. Contatti continui, dopo che Pradè e Barone hanno incassato il sì del giocatore e l’apertura del Real Madrid. Si tratta per trovare una quadra sul ricchissimo ingaggio dell’attaccante serbo (il Real dovrà contribuire e la Fiorentina dovrà fare uno sforzo). Trattativa targata Ramadani, reale e concreta, dalla Spagna giurano che il potente agente stia addirittura lavorando per un obbligo di riscatto da far scattare la prossima estate. I fitti contatti con Jovic portano con sé altre due notizie. La prima è che la Fiorentina ha deciso di affiancare a Cabral un centravanti importante, di peso internazionale. Segno che i sei mesi in viola (con due gol all’attivo) non hanno convinto granché. La seconda è lo scontato addio a Piatek, che rimane a bagnomaria, ma chiaramente non tornerebbe a fare la terza punta.