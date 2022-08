JOVIC, Non deve forzare i tempi. Italiano gli chiede...

La Fiorentina aspetta e spera in Luka Jovic. Come riportato da La Repubblica (ed. Firenze), il serbo è un talento vero, ma secondo Italiano mostrerà ancora un po' di alti e bassi sulla via del recupero della condizione fisica e del ritmo partita. L'ex Real Madrid ha i colpi del campione e tutto ruota intorno al minutaggio che avrà nelle gambe da qui ad inizio stagione. Per questo sarà fondamentale trovare il ritmo gara, al di là delle prestazioni, ma senza forzare i tempi o chiedere più del dovuto, cercando di dare il massimo per quella che è la condizione attuale. Il tecnico crede in lui ed anche a Salisburgo ha passato molto tempo insieme al centravanti a confrontarsi sui movimenti giusti da fare, sul dialogo con gli esterni offensivi e su come occupare al meglio gli spazi in fase di ripartenza.