INTER, Avanti tutta per Milenkovic, e piace Odriozola

Avanti tutta per Nikola Milenkovic, si legge sulle pagine di Tuttosport nel punto sul mercato in entrata dell'Inter. Dopo l'incontro a Londra tra l'agente del giocatore e il ds dell'Inter l'affare può entrare nel vivo e comunque il tutto non esclude Bremer. Otre al fatto che piaccia molto Nikola Milennkovic come degno sostituto di Skriniar o Bastoni, piace tanto un fresca conoscenza viola che ha fatto molto bene la scorsa stagione a Firenze: si tratta di Alvaro Odriozola, tornato per fine prestito al Real Madrid. Gli spagnoli lo valutano 20 milioni di euro, ma i 4 milioni di ingaggio tengono lontanto molte possibili pretendenti, tra cui la Fiorentina.