Fagioli al centro di tutto: il Corriere Fiorentino esalta la crescita dell'ex Juventus

Il 2026 di Nicolò Fagioli sarà determinante per le sorti della Fiorentina. Un dato di fatto che ribadisce il Corriere Fiorentino, che poi fa il punto sul momento del numero 44 in viola. La società ha chiaramente investito su Fagioli: visione di gioco e creatività non sono mai mancate al nativo di Piacenza, ora chiamato a un salto in avanti sull’altare della continuità. Il classe 2001 ha fin qui risposto con una crescita evidente: 89,6% di precisione passaggi, 42 passaggi chiave (sesto in tutta la Serie A) e 9 grandi occasioni create (settimo), alcuni dei dati più significativi.

Ogni medaglia, scrive il Corriere, ha però due facce. Quando gli avversari — come nel caso del Napoli — hanno trovato le contromisure per limitare Fagioli, la Fiorentina ha perso la principale, e adesso anche unica, fonte primaria di gioco. Le coppie di interni (Ndour e Fabbian, di piede destro, Mandragora e Brescianini, di piede sinistro), ma anche il jolly Fazzini, hanno infatti caratteristiche lontane dalla creazione davanti alla linea difensiva. A gennaio sono arrivati due rinforzi come Fabbian e Brescianini che possono dare copertura e protezione all'ex Juventus, ma anche peso offensivo alla squadra. Gli ingredienti scelti per la salvezza, insomma, sembrano piuttosto evidenti: proposta e qualità, più che contenimento. Con Fagioli al centro di tutto.