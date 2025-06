Incendio al Viola Park. Cosa succede ora, danni meno ingenti del previsto

È iniziata la corsa contro il tempo per riaprire a pieno regime alla ripresa dell'attività giovanile ad agosto. Come riporta La Nazione stamani in edicola, l'incendio al Viola Park ha lasciato degli strascichi ma l'intenzione della società viola è quella di riaprire il Padiglione C il prima possibile. Per ora ha le mani legate perché ad ora è la magistratura che sta facendo le sue valutazioni su quanto accaduto delegando gli accertamenti a vigili del fuoco e carabinieri come da prassi.

Finché non potranno accedere al Padiglione l'architetto Casamonti e il costruttore Nigro sarà difficile fare una stima dei danni che potrebbero comunque essere meno ingenti del previsto: i materiali ignifughi con cui è fatto l'arredamento e l'impianto antincendio potrebbero aver evitato il peggio compartimentando il fuoco. Per gli atleti la società ha trovato un'altra ala della cittadella sportiva dove farli alloggiare.