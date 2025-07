Fiorentina, ansia Kean. La Gazzetta dello Sport: "Iniziano i giorni caldi della clausola"

La Gazzetta dello Sport sulle proprie pagine analizza il futuro di Moise Kean. Da oggi fino al 15 luglio la Fiorentina sarà in apnea in attesa di capire se l’attaccante viola rimarrà a Firenze prenderà altre direzioni. Un periodo bollente di due settimane in cui viola rischiano di perdere il proprio cannoniere da 25 reti se qualche club pagherà la clausola rescissoria da 52 milioni di euro. Chi vuole Kean, si legge sulla rosea, deve versare alla Fiorentina 52 milioni in una sola tranche.

Non è rateizzabile come in altri casi e la cifra serve tutta e subito. Dall’Arabia, l’Al Qadsiah rimane in pressing e il Manchester United continua a monitorarlo. La clausola nel suo contratto è già stata definita una trappola per la Fiorentina ma in realtà la vera prigionia sarebbe semmai non individuare un altro attaccante di pari valore da mettere in rosa