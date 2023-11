IL PEGGIORE, Beltran soffre sempre la fisicità di Bremer

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

In una partita in cui è risultata evidente la sterilità offensiva della Fiorentina il peggiore in campo non poteva che essere Lucas Beltran, uscito al 45’ dopo una prova incolore senza mai riuscire a calciare nella porta di Szczesny e venendo costantemente anticipato da Bremer, che stravince il duello fisico con l’argentino. Questi i suoi voti:

Gazzetta dello sport 5: Italiano gli dà fiducia ma l’argentino non è nella serata giusta. Puntualmente anticipato da Bremer che lo segue ovunque. Evanescente, esce dopo un tempo.

Corriere dello Sport 5: Per stazza e forza non regge il confronto con i centrali bianconeri che lo sovrastano sempre e comunque.

La Nazione 5: Cerca inutilmente spazi contro Bremer che lo segue ovunque. Poco coinvolto. Gli sfugge un colpo al volo che avrebbe potuto fare la differenza, nel finale di tempo subisce un colpo e lascia il posto a Nzola. Resta l’impressione di una grande sofferenza contro una difesa con tre centrali fisici. Passo indietro nella ricerca dello status da centravanti.

Corriere Fiorentino 5: Sovrastato. Niente da fare: Bremer gliela prende e a ogni contatto fisico risulta perdente. La sua sostituzione alla fine del primo tempo sembra quasi una resa allo strapotere atletico della difesa bianconera.

Tuttosport 5: Scompare all’ombra dei pilastri della difesa bianconera, dove arrivano cross sui quali può far poco.

TuttoMercatoWeb 5: Esame di maturità contro Bremer, la marcatura asfissiante del centrale brasiliano non solo gli toglie aria, ma lo toglie anche dal gioco. Dopo un primo tempo di duelli persi e una botta presa, lascia il campo.

FirenzeViola.it 5,5: Dove non arrivano palloni giocabili prova a far valere il fisico sgomitando come quando consente a Nico di arrivare al tiro. Sui motivi del cambio resta qualche dubbio per le sue condizioni fisiche ma in generale è una serata di sofferenza.