Gilardino in campo al Viola Park giovedì. L'iniziativa benefica per Careggi

Occasione speciale al Viola Park giovedì. Come riporta La Nazione, grandi campioni dello sport si sfideranno in una partita benefica per "Careggi gioca in viola", promossa da Nigro Costruzioni e Fondazione Careggi. Da Bobo Vieri ad Alessandro Matri, da Giampaolo Pazzini a Borja Valero. Ma anche Alberto Gilardino, Christian Riganò e Dario Dainelli: tutti in campo alle 17.30 fino a serata inoltrata per un quadrangolare di calcio a 7 con due semifinali e una finale da 30 minuti.

Presenti per la Fiorentina anche il direttore generale Alessandro Ferrari, il portiere viola Pietro Terracciano ed Edoardo Bove. Saranno a disposizione 1500 biglietti al costo di 15 euro, con ingresso gratuito per bambini e ragazzi fino ai 16 anni.