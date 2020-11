L'unico a prendere tutti i voti sopra la sufficienza dopo la sconfitta di Roma è Bartolomiej Dragowski per i quotidiani. Anzi, il polacco viene premiato per le almeno tre parate decisive per tenere a galla la Fiorentina e prende anche un 7,5. Questi i suoi voti:

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport-Stadio: 7

Corriere Fiorentino: 7,5

La Nazione: 6,5

FirenzeViola.it: 6,5