IL MIGLIORE, La punizione di Biraghi è da mettere in cassaforte

Eletto all'unanimità da i giudizi di tutti i quotidiani in edicola, Cristiano Biraghi è stato il miglior viola in campo nella prova del Tardini. A Parma è il capitano a levare le castagne dal fuoco alla Fiorentina: "la punizione che vale il pareggio è una perla da conservare in cassaforte", apostrofa La Gazzetta dello Sport, "qual sinistro lì ce l'hanno in pochi e lui lo usa come un artista", si accoda La Nazione, mentre per altri giornali il giudizio è positivo ma più contenuto.

I voti di Biraghi:

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport-Stadio: 6,5

Tuttosport: 6

Corriere Fiorentino: 7

La Nazione: 7

la Repubblica: 7