IL MIGLIORE, L'unico ad elevarsi un po' è Milenkovic

Nell'opaco pomeriggio della Sardegna Arena, almeno in quanto a spettacolo, era difficile che qualcuno risaltasse più degli altri. Andando ad osservare i voti assegnati dai vari quotidiani stamani in edicola, però, si nota come Nikola Milenkovic sia quello che possa aver dato qualcosa in più ieri. "Niente di straordinario", sottolinea anche Gazzetta (che, curiosità, al pari di Corriere Fiorentino e Nazione non assegna neppure un 6,5) seppure dei suoi 90' si ricordi quantomeno il bell'intervento in scivolata a murare la conclusione di Joao Pedro. Una giocata che ha spinto gli altri ad alzargli il giudizio di mezzo voto in più rispetto ai compagni.

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere Fiorentino: 6

Gazzetta: 6

Nazione: 6

Repubblica: 6,5

Tuttosport: 6,5