IL COMMENTO, Per mettere a posto la difesa si passi a 4

"Soltanto Venezia, Como e Bologna hanno subito più gol della Fiorentina in campionato. E anche l’Atalanta, che però ne ha fatto uno in più di quelli incassati". Inizia così il commento di Alberto Polverosi al momento della squadra viola sulle pagine del Corriere dello Sport - Stadio. Il focus è sul reparto che sta dando più grattacapi a Palladino che ancora non è riuscito a sistemare la difesa. "Quando Palladino dice di essere «soddisfatto della fase difensiva» e aggiunge di «aver concesso poco all’Atalanta che ha grandi giocatori» c’è qualcosa che non quadra. All’Atalanta, oltre i tre gol, sono state concesse quattro nitide occasioni in un una ripresa in cui la Fiorentina ha incassato un contropiede dietro l’altro senza produrre niente di significativo in attacco".

Poi Polverosi aggiunge: "Se dopo 6 partite la difesa a 3 fa acqua da tutte le parti, nonostante la protezione di tre mediani, forse vale la pena tornare alla vecchia difesa a 4. Modulo: 4-4-1-1. Non è la rinuncia a un’idea, non è nemmeno un passo indietro: è elasticità, dote di cui ogni allenatore deve portare con sé".