IL COMMENTO, Kean al rilancio azzurro: non è l'unico

Sulle colonne odierne del Corriere dello Sport, il noto giornalista Alberto Polverosi ha commentato l'arrivo di Kean in viola e il rilancio di qualche giovane azzurro in vista della Nazionale che verrà: " I trasferimenti di Kean alla Fiorentina, Zaniolo all’Atalanta, Cambiaghi al Bologna e Buongiorno al Napoli hanno in comune qualcosa di significativo o che almeno potrebbe diventarlo. Sono quattro giovani italiani, tutti nel giro azzurro, che in questo mercato rappresentano una scelta nuova, speriamo vincente, dei nostri club: non solo stranieri, ma anche prodotti di casa nostra in cerca di un rilancio (Kean e Zaniolo) o di una crescita (Buongiorno e Cambiaghi). Può diventare perfino la ripartenza della Nazionale dopo i disastri in Germania, di sicuro un aiuto a Spalletti che ha bisogno di cambiare e, come lui stesso ha detto dopo la disfatta, di ringiovanire.

[...] Kean aveva bisogno di una squadra in grado di metterlo al centro del gioco, di dargli spazio e considerazione. In Serie A non segna da 829 minuti, anche se le doti ci sono ora tocca a lui trasformare la scommessa dei dirigenti viola (che non l’hanno pagato poco: 13 milioni più 5 di bonus per un attaccante che non fa gol da oltre un anno e che nell’estate 2025 andava in scadenza di contratto) in certezza".