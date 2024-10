IL COMMENTO, I viola hanno finalmente un portiere

FirenzeViola.it

"La vittoria che ci voleva. Non tanto per i tre punti, che comunque sono importantissimi, ma per dare alla Fiorentina il giusto valore". Sulle pagine de La Repubblica-Firenze Giuseppe Calabrese apre così il commento alla vittoria della Fiorentina di ieri sera sul Milan. "[...] Vincere non è mai facile e per la Fiorentina il successo di ieri sera ha il sapore della rivincita. Una partita, tante storie. La squadra viola finalmente ha un portiere. Al di là dei due rigori parati De Gea si è tolto di dosso la polvere di un anno senza partite e ha ritrovato lo smalto dei giorni migliori. [...] Che dire di Dodo.

Va a una velocità impressionante e malgrado la differenza fisica ha retto il confronto con Leao. [...] Adli è il regista che serviva. Anche lui sale e scende, però ha dimostrato di avere qualità e idee e anche il senso del gol, la rete al Milan è un gioiello tecnico. E poi Kean: gioca sul filo del fuorigioco, scappa via appena vede arrivare il pallone, corre in difesa a dare una mano (anche troppo...), lavora per la squadra (suo il tocco per

Gudmundsson) e si fa sempre trovare pronto. Sì, anche il centravanti c’è. E il solito Gud, un lampo improvviso, che ha bruciato la difesa rossonera. Intorno a loro gira il resto della squadra, e non c’è dubbio che se Palladino potesse giocare sempre con questi giocatori (ah se fosse arrivato anche un difensore vero...) la stagione potrebbe prendere un’altra direzione".