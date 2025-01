IL COMMENTO, Alcune frasi di Palladino non tornano

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Nel suo commento affidato alle pagine del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi si è concentrato sulla risposta di carattere messa in campo dalla Fiorentina contro la Lazio, ma anche e soprattutto sulle dichiarazioni post-partita di Raffaele Palladino. Ecco qualche passaggio:

"Palladino ha detto qualcosa che non torna, che un po’ confonde. Ha detto di aver letto per un mese «tutte falsità», fra cui un «terrore al Viola Park», e per questo era deluso. Ovviamente, nessun riferimento diretto, ma tutto nel vago secondo costume consolidato in questo mondo. Qualche riga più giù gli è scappata una frase, rivolta ai giornalisti, che forse dà il senso di tutto questo: «Dovete stare attenti a chi vi racconta le falsità». Quindi qualcuno, al Viola Park, mette in giro delle voci che disturbano, a meno che i giornalisti non vadano a raccogliere le notizie dal primo scemo del villaggio. Di disagio, non di terrore, avevano parlato attraverso i canali ufficiali della società il ds Pradé («siamo incazzati, chi ha il mal di pancia ce lo venga a dire e troveremo una soluzione») e il capitano Ranieri («non siamo più compatti, facciamo una rincorsa in meno rispetto a prima») tutt’e due dopo la sconfitta di Monza.

Quanto alla critica vera di questa stagione, l’unica cosa di cui ci siamo accorti è che, in modo in quasi compatto, aveva parlato molto presto della difficoltà della squadra con la difesa a tre, spingendo per il primo cambiamento, poi aveva spinto per il ritorno di Pongracic soprattutto di fronte alle ultime esibizioni problematiche di Comuzzo, si era a lungo soffermata sulla necessità di giocare con tre centrocampisti per dare equilibrio a tutta la squadra e di mettere insieme Beltran e Gudmundsson. E questo non è “terrore” e nemmeno “mal di pancia”.