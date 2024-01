IKONÉ, Tra Bologna e mercato: la situazione del francese

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Jonathan Ikoné vivrà il suo Fiorentina-Bologna diviso a metà: per Italiano sarà intoccabile, anche complici le assenze di Sottil, Gonzalez e Kouamé, per la società un calciatore non incedibile, pure in questa sessione invernale. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica concentrandosi sulla situazione dell'esterno francese. La società ha sempre smentito l'ipotesi di una cessione ma non ha mai dichiarato il giocatore incedibile e in settimana ne parlerà con l'agente, lo stesso di Brekalo.

L’ipotesi Bologna era spuntata anche per il gradimento dello stesso Motta, che conosce Ikoné e ne apprezza le qualità dai tempi delle giovanili del Paris Saint Germain. Il contratto scade nel 2026 e i margini per arrivare a una plusvalenza o al limite a un pareggio rispetto alle cifre stanziate nel 2022 sono ridotti, a meno di un rinnovo attualmente non in vista. Ragion per cui già in questo gennaio qualcosa si potrebbe muovere, con alcuni club stranieri interessati. Intanto però c’è il campo e una serata da protagonista: senza Gonzalez e con gli attaccanti vogliosi di sbloccarsi toccherà agli esterni lo squillo decisivo.