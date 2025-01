IKONÉ, Il Bologna è pronto a rilanciare per il francese

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Il Bologna non ha mollato la presa su Jonathan Ikoné. Il francese, che potrebbe lasciare la Fiorentina, è stato individuato dal suo ex allenatore Vincenzo Italiano come rinforzo utile per la batteria degli esterni, dato che il rientrante Cambiaghi potrebbe avere delle ricadute dopo il lungo infortunio. La dirigenza viola continua a chiedere almeno la formula del prestito con obbligo di riscatto e, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il Bologna sarebbe pronto a rilanciare per il francese.