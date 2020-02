IGOR, Ora c'è una certezza in più per Iachini

C'è una nuova certezza in casa Fiorentina, scrive stamani il Corriere dello Sport. Igor, arrivato dalla SPAL l'ultimo giorno dello scorso mercato, ha già conquistato la fiducia di tutti dopo le prime partite da titolare contro Juventus e Atalanta. Con la squalifica di Dalbert starà di nuovo a lui, questa volta in un ruolo ancora non provato in maglia viola, da esterno sinistro. Lui però è un difensore duttile e che bada al sodo. Tocca di nuovo a lui.

