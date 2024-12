TUTTOSPORT, Vitoria migliore. Riscatto viola nel 2° tempo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Voleva andare agli ottavi direttamente e ci è riuscita. Con l'1-1 sul campo del Guimaraes, la Fiorentina evita i playoff di febbraio e scansa il pericolo Chelsea, avversario che i viola possono incrociare eventualmente solo in semifinale. La prova del Vitoria però, in vantaggio nel primo tempo con Gustavo Silva, è stata migliore di quella dei viola che hanno sofferto, faticato e creato solo nella ripresa, riuscendo a rimontare e in parte a riscattare, grazie soprattutto alla qualificazione raggiunta, di riscattare subito la sconfitta di misura rimediata a Bologna che ha interrotto la striscia di 8 successi di fila in campionato ma non ridimensionato le ambizioni del gruppo.

Il brutto primo tempo dei suoi costringe Palladino a cambiare: dentro Ranieri per Comuzzo e Adli per Richardson, poco dopo entrano anche Kean e Colpani per Gudmundsson (passo indietro rispetto alla prova di Bologna) e Ikoné. La Fiorentina però non riesce a cambiar passo, perché i portoghesi sono sempre in agguato e perché nella prima vera occasione Kean sbatte su Varela. Ci prova pure Beltran in un finale che vede i viola un po’ più reattivi fino al gol di Mandragora che evita il secondo ko stagionale in Conference che avrebbe complicato i piani di Palladino. Ora la Fiorentina, che nel recupero ha pure ‘rischiato’ di vincere, si concentrerà anche sul mercato. A scrivere il tutto è l'edizione odierna di Tuttosport.