TUTTOSPORT, Toro e Napoli insistono per Amrabat

Come riporta Tuttosport il Torino insiste per Sofyan Amrabat. Juric, tecnico che lo ha apprezzato e valorizzato ai massimi livelli nel Verona, lo vorrebbe ora al Torino. Secondo quanto scrive il quotidiano, Italiano non lo considera fondamentale nel nuovo progetto e alla luce di questo il club viola è intenzionato a cederlo in prestito o a titolo definitivo. Il principale antagonista del Toro nella corsa al giocatore è il Napoli. Le soluzioni sono tre: permanenza a Firenze, trasferimento a Torino o a Napoli. Inoltre lunedì il centrocampista tornerà a Firenze e c'è chi assicura che chiederà di essere trasferito.