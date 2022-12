TUTTOSPORT, Rinnovi e non solo: i vari step del mercato

L'edizione odierna di Tuttosport fa un piccolo recap su quelli che saranno i vari step che la Fiorentina, nel prossimo calciomercato, dovrà affrontare. Si parte dai rinnovi di Bonaventura e Amrabat. Poi, per l'ex Verona, allo stesso tempo, insieme a Kouame, ci sarà da resistere ai vari assalti delle squadre interessate. Per quanto riguarda il calciomercato in uscita ci sarà da trovare una sistemazione per Maleh, Zurkowski, Benassi. Infine, per gli acquisti, i ruoli nei quali lavorare sono sulle fasce d'attacco e a centrocampo. A tal proposito restano in piedi gli interessamenti per Boga, Brekalo, Biuk e Sabiri.