TUTTOSPORT, Palladino a rischio con una sconfitta

© foto di Federico De Luca 2024

La partita di stasera contro la Lazio è cruciale per la Fiorentina e il suo allenatore Raffaele Palladino. Un’altra sconfitta potrebbe allungare la striscia negativa di sei gare senza vittorie e mettere a rischio la sua posizione, anche se al momento non ci sono segnali di un esonero, con la dirigenza che ha ribadito fiducia nel tecnico. Palladino, sereno, riconosce la difficoltà del momento ma è determinato a risolverlo, sottolineando che la squadra è unita e non manca di motivazione. Nonostante le critiche, ribadisce che non si è mai troppo entusiasti né troppo negativi e che il gruppo vuole tornare a vincere.

L’allenatore si prepara a schierare una formazione con alcune modifiche, tra cui un possibile spostamento di Folorunsho a destra, e il ritorno in difesa di Pongracic. I viola affronteranno una Lazio forte e in salute, ma Palladino è ottimista dopo la vittoria in rimonta all’andata. Tra i giocatori assenti ci sono Cataldi (infortunato), Colpani (botta alla caviglia) e Ikoné, che è fuori per motivi di mercato. Inoltre, i tifosi della Fiesole non seguiranno la squadra per protesta contro il costo dei biglietti.