TUTTOSPORT, Nel 2022 assalto Juve a Vlahovic

La Juventus ha chiuso il mercato 2021 in anticipo, ma si è già tuffata in quello del 2022. La rinuncia a qualsiasi tentazione last minute in attacco, è anche la conseguenza di una volontà precisa: quella di battere la concorrenza europea per Dusan Vlahovic. Il bomber della Fiorentina, già sondato nei mesi scorsi, è il grande obiettivo bianconero per giugno 2022 e sarebbe perfettamente integrabile anche con Moise Kean, riportato alla base dopo le esperienze estere. Cherubini avrebbe provato l'assalto già ad agosto se CR7 se ne fosse andato a fine luglio, ma avrebbe ricevuto da Commisso la stessa risposta data ad Atletico Madrid e Tottenham ovvero un rifiuto. La Juventus potrà giocare d'anticipo, ma le concorrenti in Europa non mancheranno per un investimento sui 60-70 milioni di euro minimo che ricorda un po' quello fatto per Chiesa, trasferitosi alla Vecchia Signora in prestito biennale con obbligo di riscatto. Il serbo difficilmente anche con il rinnovo rimarrà a Firenze il prossimo anno ed ecco che, in caso di mancato prolungamento, Commisso dovrà accontentare il 2000 per evitare di perderlo a zero, mentre se Vlahovic dovesse firmare il rinnovo nelle prossime settimane, sarà inserita una clausola intorno ai 50-60 milioni di euro. Da qui a giugno possono cambiare tante cose e molto dipenderà anche dalla scelta dello stesso Vlahovic. A riportarlo è Tuttosport.