TUTTOSPORT, Milan, gli occhi su Vlahovic. In CL...

Sull'edizione odierna di Tuttosport questa mattina si parla ancora di Dusan Vlahovic in realazione però ai prossimi avversari della Fiorentina, ovvero il Milan, che dopo una stagione di sofferenza per quanto riguarda le sue due punte "attempate" adesso va alla ricerca sul mercato di un centravanti più giovane da poter alternare a Ibrahimovic e Mandzukic. Come spiega il quotidiano, serve iniziare a costruire il futuro in quel ruolo e dunque in ottica rossonera è tornato di moda il nome del giovane serbo della Fiorentina, già seguito in passato. Occhio però anche ad altre candidature, come quella di Edouard del Celtic o di Andrea Belotti del Torino: la qualificazione alla Champions potrebbe di certo cambiare tutte le carte in tavola...