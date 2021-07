TUTTOSPORT, Kouyaté è in pole per la difesa viola

Spazio alla Fiorentina nel classico pezzo di calciomercato generalista sulle pagine odierne di Tuttosport: come riporta oggi il quotidiano, la Fiorentina sta pensando a come rinforzare difesa e il nome in prima fila adesso sembra essere quello di Boubakar Kouyaté , 24 anni, del Metz. Piace al nuovo tecnico Italiano per la sua capacità di saper impostare il gioco. Senza dimenticare Nastasic , ora allo Schalke 04, che ha già vestito la maglia viola in passato e che conosce bene la Serie A così come Firenze. Molto dipenderà dalla partenza o meno di Pezzella e Milenkovic. Inoltre se Pol Lirola dovesse lasciare la Fiorentina, i viola potrebbero pensare a Stryger Larsen dell’Udinese. Da monitorare anche Daniel Munoz che il Genk non vorrebbe far partire, e Josip Juranovic del Legia Varsavia