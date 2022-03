TUTTOSPORT, DA13, oggi a Signa un altro omaggio

Spazio al ricordo di Davide Astori a quattro anni esatti dalla sua scomparsa, sulle pagine odierne di Tuttosport, che sottolinea come la giornata di ieri in tutta Italia sia stata un coro unanime di voci e pensieri per lo sfortunato capitano scomparso all'improvviso la notte del 4 marzo 2018 presso l'hotel Là di Moret a Udine. Il quotidiano elenca tutte le persone che hanno voluto, con un post sui social o solo con una foto, ricordare Astori: da Bonucci a Chiellini, passando per società nel loro insieme come il Torino fino a realtà come la FIGC, la Lega di Serie A e a tanti altri ex compagni (Montolivo, Cassano, Quagliarella, Marchisio ed Ilicic). Oggi allo stafio Signa alle 17 ci sarà una partita benefica tra ex viola e Curva Fiesole per ricordare DA13 e domani contro il Verona la Fiorentina farà di tutto per vincere la partita ricordando il suo capitano.