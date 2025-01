TUTTOSPORT, Con un ko col Torino, riflessioni in vista

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tuttosport scrive di una Fiorentina diventata una polveriera. Di una squadra che ha smarrito certezze tecniche, tattiche e caratteriali e che pare la controfigura di quella che, dopo un inizio faticoso, da fine settembre ha inanellato 8 vittorie di fila arrampicandosi in zona Champions. Dunque, anche per il duro sfogo di Daniele Pradè a fine partita e lo scontato confronto alla ripresa degli allenamenti (il giorno libero ieri è stato cancellato), la sfida di domenica col Torino s'annuncia ancor più importante di quanto già lo fosse. Perché in caso di un nuovo passo falso dentro la società s'imporrebbe più di una riflessione…