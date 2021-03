TUTTOSPORT, Ansia Viola: Prandelli è ad un bivio

Tuttosport nell'edizione odierna in edicola cerca di analizzare la situazione dei viola con questo titolo: "Ansia Fiorentina, Prandelli al bivio". Il tecnico è atteso da una gara che potrebbe diventare la sua 150^a vittoria in Serie A o innescare l'addio in caso di sconfitta con l'ombra di Iachini che pesa su quest'attesa. Quello che è certo è che si tratta di una sfida dall'importanza clamorosa in ottica classifica che la squadra gigliata ha l'obbligo di giocare al massimo delle proprie possibilità e, possibilmente, di non perdere.