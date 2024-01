TUTTOSPO., Gudmundsson e Laurientè i preferiti ma...

FirenzeViola.it

Dopo la brutta sconfitta di Riyad adesso, scrive Tuttosport, Italiano pretende dalla dirigenza un confronto per stabilire investimenti immediati e chiarezza sugli obiettivi. Nonostante la squadra è ancora in corsa nelle coppe e al momento in campionato si trova al quarto posto, la sensazione è che la rosa sia andata ben oltre ai propri limiti e adesso avrà bisogno di essere puntellata. Tra gli acquisti fatti la scorsa estate l’unico giocare che ha avuto un impatto notevole e costante - Arthur - è di proprietà della Juventus, per il resto Mina e Infantino sono stati impiegati meno di 200’, Maxime Lopez gioca col contagocce, Parisi di rado è titolare, Nzola è dato periodicamente in partenza.

Affinché l’annata non si trasformi in un rimpianto ci sarà bisogno di qualche acquisto che possa dare il proprio contributo fin da subito. I Viola continuano a seguire Vargas e Rodri Sanchez, anche se i due giocatori più apprezzati sono Gudmundsson e Laurientè, entrambi però molto costosi. Dall’Inghilterra, inoltre, si fa il nome di Jordan James, esterno gallese classe 2004 del Birmingham City.