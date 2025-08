Pioli vuole un vice-Kean. Calvert-Lewin e De Jong idee, dipende da Beltran

vedi letture

Ruota tutto intorno alle cessioni, ma secondo quanto riporta il Corriere dello Sport - Stadio, la Fiorentina ha iniziato a drizzare le antenne per cercare sul mercato un giocatore che possa essere un vero vice-Kean. L'eventuale cessione di Lucas Beltran al Flamengo potrebbe sbloccare la situazione anche se il giocatore non ha ancora detto sì nonostante i brasiliani siano intenzionati a offrirgli uno stipendio da top player.

L’addio di Beltran diventa in questo momento più che necessario, anche perché Stefano Pioli ha chiesto un’alternativa in più in attacco, un vice-Kean, e quindi una prima punta di peso, un giocatore simile per caratteristiche a Kean che, in sua assenza, possa prenderne il posto senza snaturare gli schemi viola. In questo senso, nelle ultime ore è rispuntato il nome di Dominic Calvert-Lewin, svincolato dopo nove anni all’Everton. Oppure Luuk De Jong, punta navigata di 34 anni.

Leggi anche: "Caccia al vice Kean: da Luuk De Jong a Calvert-Lewin. Il mercato degli svincolati"