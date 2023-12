TUTTOSP., Franchi tabù per Salernitana, ma le medio-piccole...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Se in Conference la Fiorentina vola, in campionato dovrà riprendere a decollare. Apre così l’edizione odierna di Tuttosport, sottolineando come le quattro sconfitte nelle ultime cinque gare hanno allontanato la Fiorentina dalla zona europea e che quindi contro la Salernitana la Viola avrà come unico obiettivo quello di vincere e ripartire.

Italiano - alla novantesima panchina in A con la Fiorentina - ritrova Bonaventura, uomo-faro di questo inizio di stagione con 5 reti in campionato e un rendimento che lo ha riportato addirittura in Nazionale. Tanti dubbi invece per quanto riguarda l’attacco, ma chi sarà chiamato ad agire dovrà dare un segnale forte, permettendo di invertire quel trend che finora ha visto la Fiorentina perdere punti preziosi con le squadre medio-piccole (Lecce, Frosinone, Empoli).

Al Franchi la Salernitana ha sempre perso, con l’ultima sconfitta per 2-1 risalente al 9 novembre dello scorso anno, con le reti di Bonaventura e Jovic intervallate dal momentaneo pareggio di Boulaye Dia, subentrato dalla panchina. Anche oggi il senegalese potrebbe entrare in corso d’opera, con Inzaghi che confermerà Candreva e Kastanos a supporto di Ikwuemesi.