TIRRENO, La luce in fondo al tunnel per Castrovilli

Nella giornata di ieri, momento in cui la Fiorentina si è ritrovata al centro sportivo Davide Astori per cominciare a preparare il rientro in campo dopo la lunga sosta causata dai Mondiali, Gaetano Castrovilli, come anche annunciato da lui stesso sui social, è tornato al 100% in gruppo. Adesso il giocatore, insieme a mister Italiano e allo staff medico viola, decideranno cosa fare. Al momento, riporta l'edizione odierna de Il Tirreno, è impossibile stabilire la data precisa del rientro in campo in partite ufficiali. Ma dopo il rientro parziale in gruppo ad inizio novembre, Castrovilli ha rinunciato alle vacanze per lavorare ed essere pronto il prima possibile.