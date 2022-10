TIRRENO,1 vittoria nelle ultime 9. Serve un cambio

I dati a poche ore da Fiorentina-Inter non rassicurano molto i tifosi Viola, che comunque, rispondo sempre presenti. Quasi 36'000 i presenti questa sera allo Stadio Artemio Franchi. La squadra di Vincenzo Italiano ha vinto solamente una delle ultime nove partite in campionato (2-0 contro l'Hellas Verona) con altrettanti, pochi, punti raccolti (10). Oltre al cambio di marcia che serve per svoltare questa stagione, Italiano potrebbe sfatare un tabù personale, visto che in carriera, da allenatore, non ha mai battuto l'Inter in sei confronti. L'ultima vittoria Viola sui nerazzurri risale addirittura al 22 aprile 2017. In quel caso la squadra gigliata si impose per 5-4.