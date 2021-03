STADIO, Firenze è viola di rabbia per i torti arbitrali

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio si sofferma questa mattina sulla rabbia che ancora serpeggia in casa Fiorentina dopo il deludente ko di domenica contro il Milan dove non sono mancati alcuni episodi arbitrali molto dubbi. Tra i primi a farsi sentire via social c'è stato il centrocampista viola Valentin Eysseric che ha definito senza mezzi termini "vergognoso" il gol assegnato a Ibrahimovic dopo appena 9' (rete palesemente viziata da un fallo su Pezzella) ma anche la città - almeno sui social - ha iniziato a farsi sentire, sottolineando come siano state già tante le scelte arbitrali sfavorevoli alla Fiorentina in questa seconda parte di stagione: dal rosso a Milenkovic per la mezza testata a Belotti alla mancata espulsione di Mancini nel match con la Roma (dove il difensore servì l'assist per l'1-0 di Spinazzola), Firenze non ha certo dimostrato di avere la memoria corta.