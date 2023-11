REPUBBLICA, Pace tra ACF e Comune? C'è un accordo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

La Fiorentina sarà “ambasciatrice internazionale” della città di Firenze. Lo rivela Repubblica che racconta il patto tra Palazzo Vecchio e club viola proprio nel mezzo al grande gelo sul Padovani. È scoppiata la pace, scrive il quotidiano che aggiunge i dettagli di questo patto: un accordo per la promozione del brand, anzi dei due brand, nell’ottica di una sinergia di cui si erano perse le tracce da tempo.

Il protocollo d’intesa non è ancora stato firmato pubblicamente, ma la bozza di intesa è passata al vaglio di regolarità tecnica ed è stata approvata dalla giunta di Dario Nardella. Il Comune e la Fiorentina "si impegnano a collaborare per la buona riuscita di un “ Travelling Roadshow”, ovvero una serie di eventi di promozione della città in occasione delle partite della stagione 2023/2024". La Fiorentina si impegnerebbe alla "diffusione dei contenuti istituzionali e promozionali del Comune attraverso i canali e gli eventi di Acf Fiorentina", il Comune metterebbe "a disposizione spazi dell’amministrazione, manifesti murali, torri digitali». La società viola diverrebbe ufficialmente «Ambassador di Firenze in Italia e nel mondo".